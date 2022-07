The Last of Us Parte 1 su PC arriverà 'molto presto' secondo uno sviluppatore

Lo scorso fine settimana, il senior environment texture artist Jonathan Benaino ha risposto a un fan che si è congratulato con Naughty Dog per aver portato The Last of Us Parte 1 su PC e PS5. Riscrivendo all'appassionato fan, Benaino ha rivelato che il remake sarebbe arrivato su PC "molto presto dopo l'uscita per PS5", che è attualmente prevista per il 2 settembre.

Quando The Last of Us Parte 1 è stato ufficialmente rivelato dopo mesi di voci all'inizio di questo mese, una piccola riga nel trailer ha rivelato che il remake era in fase di sviluppo per PC. Questo segna la prima volta che la serie di Naughty Dog arriverà su un'altra piattaforma al di fuori di PlayStation, poiché sia l'originale The Last of Us che The Last of Us Part 2 erano esclusivi per PlayStation 3 e 4.

Tuttavia, è un'ottima notizia per i fan sapere che il lancio del remake su PC non arriverà tardi rispetto alla sua controparte PS5. Sebbene sia dubbio che la versione PC del remake di Naughty Dog possa essere lanciata entro la fine del 2022, forse i fan dovrebbero aspettarsi che il porting venga lanciato entro i primi mesi del 2023, visti i commenti di Benaino.

Glad to hear you're hyped man! PC version should come out a bit later, but very soon after the PS5 release! — Jonathan BENAINOUS (@JonathanBenaino) July 23, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Vi ricordiamo che The Last of Us Parte 1 sarà disponibile su PlayStation 5 dal 2 settembre.

Fonte: VGC