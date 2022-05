The Last of Us Remake, nuovi rumor indicano la sua finestra di lancio

The Last of Us ha fatto parlare di sé in questi mesi perché secondo alcuni rumor Naughty Dog sarebbe al lavoro su un remake. Oraa queste voci hanno un'aggiunta in più che si chiama Jeff Grubb.

Durante l'ultimo podcast di Kinda Funny Gamescast, Grubb ha parlato di questo remake che deve essere ancora annunciato. Secondo il giornalista di Gamesbeat, questo remake dovrebbe arrivare nientemeno che quest'anno. "Continuo a sentire che il remake uscirà quest'anno durante il periodo di Natale" afferma il giornalista.

Dato che questo remake deve ancora essere annunciato ufficialmente, è bene prendere la dichiarazione di Grubb con le pinze, dato che Naughty Dog continua a rimanere in silenzio. Qui di seguito potete sentire il frammento del discorso di Grubb che inizia al minuto 40:59.

Attualmente Naughty Dog sta lavorando a diversi progetti tra cui la versione multiplayer di The Last of Us Parte II. Se è vero che arriverà alla fine di quest'anno ne sapremo sicuramente di più nei prossimi mesi.

Fonte: Wccftech