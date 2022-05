The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, spuntano alcuni dettagli condivisi da un doppiatore italiano

Recentemente abbiamo appreso che The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 è stato rinviato al prossimo anno, con buona pace dei fan che speravano nella sua uscita nel 2022.

Nintendo non ha ancora condiviso niente del suo gioco, ma a quanto pare un doppiatore italiano che è stato intervistato dal canale YouTube Lega Hyrule avrebbe svelato qualche particolare molto interessante sul sequel. Pietro Ubaldi, famosissimo doppiatore di film, serie TV, cartoni animati e videogiochi, ha dato voce a Daruk in Breath of The Wild.

Ora, in questa breve intervista rivela di aver lavorato anche nel sequel, doppiando non solo Daruk ma anche un suo antenato. Ubaldi afferma di non ricordarsi il nome preciso e di aver registrato le proprie battute solo recentemente. Non sappiamo quindi se siamo agli inizi del doppiaggio o se altri doppiatori hanno iniziato a registrare le loro sessioni.

Ciò che è particolare è che appunto Ubaldi non doppia solo Daruk, ma anche questo antenato. Anche se non si sa il nome, la teoria del canale YouTube pensa che si tratti del campione che 10.000 anni prima pilotò il Colosso Sacro di Rudania.

Questo significa che probabilmente in Breath of the Wild 2 potremmo vedere la guerra che si è svolta in passato. Ma lo faremo sotto forma di flashback o "Link tornerà indietro nel tempo 10.000 anni prima?" si chiede il canale.

Ovviamente si tratta semplicemente di teorie, pertanto non ci resta che attendere nuove informazioni ufficiali.

Fonte: ResetEra