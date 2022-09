Nintendo Switch: Tutti I giochi in arrivo fra il 2022 ed il 2023 raccolti in una immagine

Nintendo ha pubblicato una immmagine che riassume tutti i giochi che usciranno su Nintendo Switch fra il 2022 ed il 2023, almeno per quanto riguarda quelli annunciati durante l’ultimo Nintendo Direct. L’evento quest’anno è stato molto ricco di giochi e questa rappresentazione lo dimostra, contenendo ben 48 giochi.

Tutti questi titoli dovrebbero uscire appunto tra la fine di questo 2022 ed il 2023, anche se molti non hanno una data di rilascio precisa, quindi molti giochi potrebbero essere rimandati.

E’ chiaro comunque come il futuro per Nintendo Switch sia particolarmente roseo. La console non ha mai subito particolari scarsità di giochi e anche adesso, a distanza di cinque anni dal lancio, continua a tenere un ritmo davvero alto di rilasci.

Alcuni dei titoli rilasciati poi sono di indubbio spessore e fonte di particolare attesa fra i fan della console della grande N. Fra questi troviamo sicuramente The Legend Of Zelda: Tears of the Kingdom, seguito di Breath of the Wild, Pikmin 4, Bayonetta 3 e tanti altri.