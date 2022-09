The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è un titolo spoiler per Nintendo ma i fan non hanno idea di cosa voglia dire

Nintendo ha dichiarato in precedenza di non poter rivelare il vero nome del nuovo Zelda per non rovinare la storia. Ora la grande N ha annunciato il titolo Tears of the Kingdom, ma i fan non hanno ancora idea di cosa significhi.

In occasione del Nintendo Direct, la compagnia ha finalmente tolto il velo sul sequel di Breath of the Wild, rivelando il sottotitolo completo del gioco: "Tears of the Kingdom". Un nuovo trailer ha mostrato Link che si tuffa a capofitto tra le nuvole, prima che venisse finalmente annunciata la data di uscita del 12 maggio 2023.

L'aspetto importante di questo annuncio è che, proprio l'anno scorso, Nintendo aveva dichiarato di non poter rivelare il nome completo del sequel per paura di svelare troppo del gioco. "Questi sottotitoli... iniziano a dare piccoli indizi su ciò che accadrà", disse all'epoca Bill Trinen di Nintendo Treehouse. "Lo chiamiamo ancora il sequel di Breath of the Wild".

Ora però, con la rivelazione del nome, i fan di Breath of the Wild si stanno interrogando sul significato del titolo. "È molto divertente che all'inizio dell'anno abbiano detto di non poter rivelare il titolo perché avrebbe spoilerato troppo, poi hanno pubblicato questa notizia e tutti si sono detti "???". Ok!" si legge in un commento pubblicato di recente sul subreddit di Breath of the Wild.

Altri sono d'accordo con il sentimento generale, arrivando persino a sospettare che Nintendo avesse in mente un titolo diverso per il nuovo gioco, che avrebbe potenzialmente rovinato i dettagli del sequel.

E voi che ne pensate? Qual è il significato del sottotitolo "Tears of the Kingdom"?

Fonte: Gamesradar.