The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è il nome del sequel di Breath of the Wild e ha una data di uscita!

Il Nintendo Direct è terminato offrendo ai fan una piacevole sorpresa. E' stato annunciato The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, il nome ufficiale del sequel di Breath of the Wild e per l'occasione è stato mostrato un brevissimo trailer.

In questo video vediamo Link aprire una porta e tuffarsi da un precipizio per poi atterrare su una sorta di grosso aliante. Oltre a questo ci sono sessioni di arrampicata e poco altro. Purtroppo i dettagli terminano qui ma possiamo vedere come il gioco promette verticalità e come il gameplay si svilupperà su quelle che sembrano più isole. Senza indugi vi lasciamo al trailer.

La cosa più importante è che ora The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ha una data di uscita: il gioco sarà esclusiva Nintendo Switch e arriverà il 12 maggio 2023.