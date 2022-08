The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 ha già stabilito un record e deve ancora uscire

The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 è uno dei titoli più attesi dai possessori di Nintendo Switch e, come forse saprete, la grande N ha rinviato al 2023 il sequel.

Il titolo era previsto in precedenza per questo'anno ma, nel mese di marzo, è arrivato il rinvio ufficiale di Nintendo.

L'attesa per The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 si prolunga sempre di più, e già questo è un record per il titolo.

Un utente Twitter, ha notato che i vari capitoli di Zelda sono sempre usciti con una certa regolarità. Ma Breath of the Wild 2 è l’episodio uscito con la distanza di tempo maggiore dal suo predecessore.

In precedenza, questo record apparteneva a Ocarina of Time per Nintendo 64, uscito a 5 anni, 5 mesi e 15 giorni di distanza da Link’s Awakening per Game Boy.

Il primo Breath of the Wild è arrivato sul mercato il 3 marzo 2017 e il sequel è già a una distanza superiore rispetto a quella trascorsa tra Ocarina of Time e Link’s Awakening.

Today marks the longest ever gap in brand new releases for "The Legend of Zelda" series since the first game released in 1986.



Al momento, non c'è ancora una data di uscita ufficiale per The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, quindi non resta che attendere qualche novità da Nintendo.

Fonte: Twitter.