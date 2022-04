The Quarry avrà l'impressionante numero di 186 finali unici

Parlando durante un'intervista con IGN, Will Byles di Supermassive Games ha rivelato che il prossimo titolo horror The Quarry conterrà 186 finali unici.

I finali multipli non sono una novità per Supermassive Games: Until Dawn e The Dark Pictures Anthology ne sono un chiaro esempio, ma 186 è una cifra sbalorditiva. E non dipende solo dal fatto che un personaggio viva o muoia; Byles ha spiegato che c'è di più, grazie all'enorme quantità di percorsi narrativi ramificati.

"Lo scriviamo come la sceneggiatura di un film...gli attori sono abituati a una sceneggiatura di 100 pagine su un lungometraggio, la sceneggiatura per questo è di oltre 1000 pagine. Gli attori possono allarmarsi molto", ha rivelato Byles. "Dobbiamo girare 50 pagine al giorno, cosa inaudita. È una quantità pazzesca di filmati".

Director of The Quarry and Until Dawn, Will Byles from Supermassive Games, tells us how exactly you go about writing a story with 186 unique endings and how the choices you make along the way impact everything. pic.twitter.com/mAIwJ81FrC