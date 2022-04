The Quarry consentirà di finire il gioco senza premere un solo pulsante grazie alla 'Modalità Film'

Poche settimane fa, lo studio di sviluppo Supermassive Games ha annunciato il suo ultimo progetto per console e PC, il titolo horror The Quarry.

Il gioco sarà rivolto sia ai giocatori che a quelli che vogliono godersi l'esperienza narrativa. È qui che entra in gioco la Modalità Film, il cui nome chiarisce già di cosa si tratta. Sarà infatti possibile trasformare The Quarry in un vero e proprio film. A svelare il suo funzionamento è IGN con un video gameplay che mostra questa opzione.

I giocatori srranno in grado in sostanza di regolare vari parametri individualmente. Potrete regolare come si comportano i singoli personaggi in situazioni stressanti o in momenti pericolosi. Anche il modo in cui si esprimono nei dialoghi o reagiscono in combattimento puòà essere cambiato per ogni personaggio individualmente. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video.

Vi ricordiamo che The Quarry sarà disponibile il 10 giugno su PC, Xbox Series X/S, PS5, Xbox One e PlayStation 4.

Fonte: PSU