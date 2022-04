Two Point Campus è stato rinviato, ecco la nuova data di uscita

Two Point Campus è stato posticipato rispetto alla data di lancio prevista: ora i giocatori dovranno aspettare il 9 agosto 2022 prima di poter iniziare a costruire e gestire il loro campus ideale. Quando uscirà, Two Point Campus sarà disponibile contemporaneamente su PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox Game Pass.

Nel gioco costruirete il vostro campus da zero, dalla sistemazione delle sale studio alla progettazione dei dormitori per gli studenti. Naturalmente, questo fa seguito a Two Point Hospital e, proprio come con quel gioco, i vostri potenziali studenti si iscriveranno a tutti i tipi di corsi. La gastronomia offre un apprendimento culinario, mentre gli studenti di robotica si metteranno al lavoro costruendo robot di grandi dimensioni.

Two Point Campus promette più libertà di modellare davvero il vostro campus, progettare il curriculum e i corsi che offre e creare uno spazio in cui gli studenti possano crescere come persone e imparare a soddisfare le loro esigenze per il divertimento e l'intrattenimento al di fuori delle aule.

Ricordiamo quindi la nuova data di uscita di Two Point Campus fissata per il 9 agosto.

Fonte: Eurogamer