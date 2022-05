Two Point Campus si allarga con Spy School, per tutti gli aspiranti James Bond

Nonostante il rinvio che ha portato Two Point Campus a uscire il 9 agosto, il gioco continua a espandersi e dopo i corsi di Magia, Archeologia, scuola dei cavalieri, robotica e molti altri, ora si aggiunge il corso di spie, per tutti gli amanti di James Bond e Ethan Hunt.

Le abilità di spionaggio che gli agenti in addestramento impareranno saranno ispirati ai film e alle storie di questo genere partorite dagli anni '60. I giocatori dovranno organizzare lezioni per insegnare agli studenti cose come il volo con i droni, il tiro al bersaglio e come eludere i laser nei percorsi a ostacoli.

Two Point Campus doveva arrivare questo mese, ma come detto, è stato posticipato. Two Point Campus arriverà dunque su PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Arriverà anche nel GamePass, direttamente al day-one.

