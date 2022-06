WINDTRE GoPlay è la nuova app di gaming dove troverete anche un po' di Eurogamer.it!

Tramite un comunicato stampa, WINDTRE e Gameloft lanciano WINDTRE GoPlay, nuova App di gaming con un ampio e variegato catalogo di oltre mille giochi per smartphone. Sviluppata da Gameloft Business Solutions e disponibile in esclusiva per i clienti WINDTRE, la piattaforma è intuitiva, facile da utilizzare e pensata per proteggere anche il divertimento dei più piccoli, attraverso funzionalità di parental control.

Con WINDTRE GoPlay è possibile accedere a numerosi contenuti adatti a tutti, che variano dall'intrattenimento ai giochi più impegnativi, disponibili in modalità ‘All You Can Play’. Il catalogo offre titoli popolari come Asphalt Nitro 2, LEGO Legacy Heroes Unboxed, Lara Croft GO e Sonic Runners Adventure. Oltre ai giochi mobile, sono disponibili sull’App anche una sezione di video e una di news proprio a cura di Eurogamer Italia!

“Con il lancio dell’App WINDTRE GoPlay, la nostra azienda si conferma sempre più vicina agli interessi e alle passioni dei più giovani e di tutti i videogiocatori”, dichiara Tommaso Vitali, Direttore B2C Marketing & New Business di WINDTRE. “Il mondo del mobile gaming è in continua crescita e siamo felici di rafforzare la nostra presenza nel settore, mettendo a disposizione la velocità e l’affidabilità della nostra rete ‘Top Quality’ attraverso una piattaforma all’avanguardia sviluppata con la collaborazione di Gameloft, uno dei player leader in questo mercato”.

“Siamo orgogliosi di presentare la prima piattaforma gaming di WINDTRE”, afferma Michele Baratelli, Italy & CEE Region Country Manager di Gameloft. “I modelli in abbonamento sono centrali per il nostro settore, forniscono una nuova modalità per accedere e giocare ai videogame, oltre ad aggiungere valore all’offerta dei nostri partner. La consolidata esperienza di Gameloft nell’ecosistema mobile consente di creare servizi con le migliori prestazioni, personalizzati in base alle esigenze di ciascuno dei nostri partner e progettati per offrire la migliore esperienza agli utenti”.

L’App, disponibile per dispositivi Android, può essere abbinata a una delle proposte WINDTRE per la connettività mobile. Il primo mese è gratuito e, per i successivi, è previsto un canone di 3,99 euro in promozione. Tra le soluzioni disponibili, anche le offerte per i clienti under 30 ‘Young 5G’ e ‘Young+ 5G’, che prevedono, rispettivamente, 100 e 200 Giga, minuti e sms illimitati, al prezzo scontato, fino al 30 giugno, di 9,99 euro e 12,99 euro al mese.