World of Warcraft: Dragonflight è la nuova espansione dell'MMORPG Blizzard

L'evento dedicato a World of Warcraft ha svelato la nuova attesa espansione: Dragonflight. Ancora senza data precisa di rilascio, il nuovo contenuto aggiungerà diversi elementi, tra cui una nuova area e una nuova razza: i Dracthyr. Per l'occasione è stato rilasciato anche un trailer cinematografico di presentazione, che potrete vedere in calce alla notizia.

I Draghi dunque sono gli assoluti protagonisti, con Dragon Isles che diventa il nuovo epicentro delle nuove avventure, un'arcipelago di cinque isole differenti, anche per le diverse ambientazioni proposte. La nuova espansione inoltre aggiungerà alcuni miglioramenti al gioco base, come ad esempio il sistema di progressione.

Come detto, World of Warcraft: Dragonflight non ha ancora una data di rilascio, ma arriverà un'alpha dedicata più ulteriori notizie in merito. Vi lasciamo con il trailer di lancio: