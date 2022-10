WRC Generations avrà una nuova Modalità Campionati online e offline

Dopo un piccolo rinvio che vedrà WRC Generation arrivare il 3 novembre su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, l'ultimo rallystico di casa Kylotonn si avvia a un pesante rinnovamento, nonostante la licenza sia pronta a passare a Electronic Arts.

Oltra al cambiamento radicale per la fisica delle vetture, visto l'introduzione dei sistemi ibridi, si rinnovano anche le modalità, tra cui spiccano i nuovi campionati.

La Modalità Campionati di WRC Generations si divide in due categorie: solitaria e squadra. I giocatori possono tentare di classificarsi in entrambe le modalità contemporaneamente. In single player, la classifica di un giocatore è determinata dai punti guadagnati individualmente, mentre la somma dei punti guadagnati da ciascun giocatore determina la classifica della sua squadra.

Ogni campionato è suddiviso in tre livelli. Ogni livello è diviso in gruppi di giocatori o squadre, per battaglie a misura d'uomo. I gruppi possono contenere 30 giocatori in solitaria e otto squadre nell'omonima modalità.

Per l'occassione è stato pubblicato un nuovo trailer, ricordandovi che WRC Generations arriverà anche su Nintendo Switch, ma solo dal 1° dicembre.