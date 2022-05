WWE, in sviluppo un gioco di ruolo. Metaverso in 'fase di valutazione'

Durante una recente conference call, Stephanie McMahon, Chief Brand Officer di WWE, ha parlato dei recenti successi nello spazio mediatico, inclusa l'accoglienza di WWE 2K22.

Nella conferenza il team ha svelato che la WWE ha recentemente firmato un nuovo accordo per creare un gioco di ruolo, affermando che sarà annunciato presto. Ciò lascia spazio all'interpretazione, poiché non si sa se ciò significhi un gioco di ruolo mobile, un gioco di ruolo per console o un vero gioco di ruolo da tavolo, ma in ogni caso, prossimamente verranno condivisi ulteriori dettagli.

Dopo aver parlato dell'accoglienza positiva di WWE 2K22, McMahon ha dichiarato: "Continuiamo a vedere punti di forza nelle prestazioni dei nostri giochi per dispositivi mobile con 2K e Scopely, WWE SuperCard e Champions, e recentemente abbiamo firmato un nuovo accordo nello spazio dei giochi di ruolo che sarà annunciato presto".

Stephanie McMahon says a WWE RPG game is coming. — Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) May 5, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Per quanto riguarda il Metaverso, McMahon ha dichiarato: "Continuiamo anche a valutare il metaverso, ne saprete di più nei prossimi mesi. Il gioco è una priorità per la WWE perché vogliamo raggiungere il nostro pubblico di nuova generazione".

Vi ricordiamo che WWE 2K22 è disponibile su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC.

Fonte: Dualshockers