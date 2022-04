LEGO Star Wars: la Saga degli Skywalker segna un nuovo record per il franchise su Steam

L'attesa per LEGO Star Wars: la Saga degli Skywalker è stata lunga, ma ora che è finalmente uscito, sembra che le persone si stiano tuffando in massa nel mondo di gioco. L'ultima versione di TT Games ha mantenuto la sua promessa di essere ilgioco LEGO più ambizioso fino ad oggi e, non sorprende che questo si rifletta anche sul modo in cui sta andando sul fronte commerciale.

Su Steam, LEGO Star Wars: la Saga degli Skywalker ha un picco di conteggio dei giocatori simultanei di tutti i tempi di 82.517 al momento della stesura di questo pezzo. Ciò, per inciso, significa che proprio al lancio, il gioco ha battuto il record della serie LEGO per quanto riguarda i giocatori simultanei di tutti i tempi sulla piattaforma, mantenendo un enorme vantaggio sul gioco che in precedenza deteneva quel record: LEGO Marvel Super Heroes, che aveva un picco di 5.953 giocatori.

Nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo i giocatori attivi all'interno del gioco si attestano sui 41.303, un dato di tutto rispetto.

LEGO Star Wars: la Saga degli Skywalker è disponibile su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Se ancora non l'avete fatto, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.

Fonte: Eurogamer