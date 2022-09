NiOh uscirà mai su Xbox? Risponde Team Ninja

La serie NiOh di Koei Tecmo, sviluppata da Team Ninja, è disponibile per PlayStation 4 e PC, con versioni rimasterizzate per PlayStation 5 rilasciate all'inizio del 2021.

Dall'uscita dell'originale nel 2017, ci sono state numerose richieste per il porting della serie su console Xbox e ora, durante un'intervista incentrata su Wo Long: Fallen Dynasty, Fumihiko Yasuda, direttore di questo nuovo gioco, è stato interpellato a proposito di NiOh su Xbox.

Sfortunatamente, come dice lui, se possedete una console Xbox, è meglio dimenticare NiOh e concentrarsi su Wo Long, che arriverà tramite Game Pass. "Non c'è molto da dire al riguardo", ha risposto Yasuda, "Attualmente, non ci sono molte possibilità di avere NiOh su piattaforme Xbox, ma speriamo che i fan di Xbox apprezzino Wo Long e siano entusiasti dell'uscita di questo gioco. Questo è probabilmente tutto ciò che possiamo dire al momento".

Wo Long Fallen Dynasty arriverà il prossimo anno: sempre durante una recente intervista, il team ha spiegato perché il gioco avrà solo un livello di difficoltà.

Fonte: The Gamer