Overwatch 2: i cosmetici del primo gioco ad un nuovo giocatore costerebbero un totale di $ 12.000

Overwatch 2 sta per essere lanciato domani, mentre il primo titolo è già stato messo offline. Ora, gli utenti della community di Overwatch hanno fatto i conti e hanno scoperto che il costo per i nuovi giocatori per l'acquisto di cosmetici del primo gioco ammonta a oltre $ 12.000.

Dalla sua uscita originale nel 2016, Overwatch è stato per molti anni un popolare sparatutto multiplayer a squadre, ma domani sarà sostituito dal suo sequel, Overwatch 2. Sebbene il suo lancio sia stato molto atteso per alcuni, i giocatori sono divisi quando si tratta di come il nuovo gioco sarà all'altezza del primo.

Overwatch 2 passerà da un prezzo base di sessanta dollari a un modello free-to-play che include una moltitudine di acquisti in-game. I giocatori che hanno un account e hanno giocato il primo gioco continueranno ad avere accesso ai cosmetici guadagnati giocando. Tuttavia, ci sono modi per i nuovi giocatori di guadagnare questi stessi cosmetici nel suo sequel. Questi giocatori per la prima volta possono acquistare gli oggetti, che erano disponibili gratuitamente in Overwatch 1, con un Battle Pass di Overwatch 2 che include skin, emote e altro o guadagnare crediti dalle sfide settimanali del gioco.

Come possiamo vedere, un giocatore ha fatto un paio di conti e ha mostrato che per acquistare tutti i cosmetici del primo capitolo un neofita dovrebbe spendere 12.000 dollari. Un altro utente che ha risposto al thread su Reddit afferma che per ottenere questi cosmetici senza sborsare un soldo e con soli crediti guadagnati nel gioco, un giocatore ci metterebbe la bellezza di 450 anni.

Molti utenti hanno paura che il gioco, essendo un modello free-to-play, farà la stessa fine di Diablo Immortal. Non ci resta che attendere le prime impressioni dei giocatori, una volta che Overwatch 2 sarà disponibile nella giornata di domani.

Fonte: Twinfinite