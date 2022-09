Overwatch 2 ha gli Eroi che dovranno essere sbloccati tramite Battle Pass

Atteso in tutto il mondo il 4 ottobre per il lancio del suo accesso anticipato, Overwatch 2 sarà gratuito. Un cambio di modello economico rispetto al predecessore poiché questo secondo episodio sarà quindi free-to-play . Per fare soldi con questo gioco gratuito, Blizzard ha ceduto alla tendenza del Battle Pass: un percorso a premi che permette di vincere, spesso cosmetici, oggetti mentre si trascorre del tempo nel gioco.

Per quanto riguarda il Battle Pass, Blizzard ha aggiunto che ci saranno due percorsi: uno gratuito disponibile per tutti e un altro a pagamento che offre ricompense aggiuntive. Un mese prima dell'uscita, è uno dei gestori di Overwatch ad aggiungere una maggiore precisione in merito a questo Battle Pass: è tramite questo sistema che sbloccheremo i nuovi personaggi. Pertanto, non tutti gli eroi saranno disponibili all'inizio.

"Vorrei chiarire alcune informazioni incomplete rilasciate in anticipo riguardo al Battle Pass di Overwatch 2" si legge dall'account Twitter di Jon Spector. "Condivideremo tutti i dettagli prima del lancio, ma vorremmo confermare che i nuovi eroi di Overwatch 2 saranno disponibili sulla versione gratuita del Battle Pass".

A questa dichiarazione, i giocatori sono divisi. Alcuni temono di dover giocare più del necessario per paura di non avere tutti i personaggi: cosa abbastanza utile secondo alcuni in Overwatch, dove la scelta degli eroi è determinante per contrastare una squadra avversaria nel bel mezzo di una partita. Altri credono che sia uno dei modi di Blizzard per monetizzare il free-to-play. Staremo a vedere come funzionerà questo Pass, quando il team di Overwatch condividerà maggiori dettagli a riguardo.

Fonte: PlayStation Life Style