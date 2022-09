Sly Cooper compie 20 anni e Sucker Punch annuncia il nuovo merchandise

Sucker Punch celebra i 20 anni di Sly Cooper e per farlo attraverso un post su PlayStation lo studio ripercorre la storia della saga dalla sua nascita. Ci sono diversi sviluppatori che hanno voluto condividere le proprie impressioni sullo sviluppo dei vari capitoli della serie.

La celebrazione ha portato Sucker Punch a pubblicare The Sly Collection, Sly Cooper: Ladri nel Tempo e Bentley’s Hackpack al catalogo dei classici di PlayStation Plus per gli abbonati Premium, ma le sorprese non finiscono qui perché oltre ad alcune nuove creazioni artistiche e merchandising per omaggiare il franchise.

Ad esempio il team ha collaborato con Cook & Becker per una stampa di altissima qualità dell’opera d’arte per l’anniversario. La stampa, su carta Radiant White 270gsm certificata FSC, sarà disponibile in due formati: una versione 28″ x 40″ limitata a 40 pezzi numerati a partire da $225 USD e una versione 20″ x 28″ limitata a 150 pezzi numerati a partire da $120 USD. Entrambe saranno disponibili fino a esaurimento scorte e includono un certificato di autenticità firmato dall’artista Dev Madan.

Dev Madan ha anche creato un nuovo design per la t-shirt del 20° anniversario di Sly Cooper, disponibile su PlayStation Gear Store, con nuove immagini di Bentley, Murray, Carmelita Fox e Sly stesso. Questa maglietta da 100% cotone filato ad anello, presenta anche il logo del 20° anniversario di Sly Cooper sulla manica destra. Sarà disponibile al prezzo di $33,95 USD con data di spedizione prevista per il 2 dicembre.

Infine è stato creato un nuovissimo peluche di Sly Cooper per il 20° anniversario. Questa tenera versione di Sly è alta circa 9 pollici e include un bastone di peluche che può essere attaccato alle mani di Sly tramite una calamita. Fangamer inizierà a spedire il peluche di Sly in tutto il mondo all’inizio del prossimo anno ed è possibile iscriversi a Fangamer per ricevere una notifica quando gli ordini saranno disponibili.

Fonte: PlayStation Blog