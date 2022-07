Stray, la posizione di tutte le spille

Le Spille sono uno degli oggetti da collezione che puoi trovare in Stray, tuttavia, a differenza dei Ricordi di B-12, sono puramente cosmetici.

Ogni spilla si ottiene completando una missione secondaria, scoprendo un segreto durante l'esplorazione o raggiungendo un punto specifico della trama di Stray.

La raccolta di tutte le spille sbloccherà un Trofeo, quindi se volete ottenere il Platino vi servirà conoscere tutte le posizioni delle spille.

Di seguito troverai tutte le posizioni delle spille in Stray per aiutarti a collezionarle tutte.

Ci sono sei spille in totale da trovare in Stray:

La spilla è rinchiusa in una cassaforte in cima agli scaffali sul retro del negozio, mentre il codice necessario per aprirla può essere trovato traducendo il poster di fronte agli scaffali.

Ora devi continuare a saltare attraverso i barili fino a raggiungere l'altro lato dei rifiuti tossici. Ora, invece di proseguire in avanti, devi girare a sinistra e tirare la leva vicina per aprire la porta.

Dopo aver evitato le prime due Sentinelle in questo modo, dovrai usare una serie di barili per evitare l'acqua tossica. Sul primo barile, invece di saltare su quello che conduce alla porta, salta su quello alla tua destra.

Il tuo viaggio per questo badge inizierà quando ti imbatterai in un robot alla ricerca delle chiavi perse: ciò si verifica poco dopo che sei sfuggito a due Sentinelle e sei scivolato attraverso una porta.

Si trova all'interno della fabbrica di Midtown. Ciò significa che hai solo una piccola finestra in cui ottenerla, quindi assicurati di prenderti il tempo necessario per trovarla.

Una volta trovate tutte e tre le piante, sali all'ultimo livello di Antvillage per trovare Malo e, in cambio dei campioni, ti daranno la Spilla Pianta.

Spilla Polizia

La spilla della polizia è nascosta a Midtown - nel decimo capitolo di Stray - e, per trovarla, devi visitare il vicolo sul lato destro del negozio di abbigliamento.

Visita questo vicolo.

Una volta lì, devi saltare in cima al piccolo magazzino sul lato destro del vicolo.

Successivamente, salta fino alla presa d'aria sul muro alla tua destra e, da sopra, sulla presa d'aria alla tua sinistra.

Ora devi saltare sul tetto alla tua sinistra e poi, correndo lungo di esso, saltare sul tetto più lontano in questa sezione del vicolo.

Dopo aver fatto questo, salta sul davanzale alla fine di questo tetto da cui puoi raggiungere la vicina presa d'aria.

Stare su questa presa d'aria ti permetterà di raggiungere quella sopra di te e poi dovrai andare a destra, passando da una presa d'aria all'altra.

Queste prese d'aria ti condurranno su un piccolo tetto con sopra una finestra con sbarre. Per fortuna queste sbarre non sono troppo grandi per un gatto e sarai in grado di saltare attraverso la finestra.

Ti ritroverai in una cella in cui un robot spento giace sul pavimento: l'interazione con questo robot ti consentirà di ottenere la spilla della polizia.

E con questa hai raccolto tutte le spille in Stray!