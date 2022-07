Stray ha una particolare mod che sostituisce il miagolio con 'Jason!' di Heavy Rain

In Stray, i giocatori assumono il ruolo di un gatto che è separato dalla sua famiglia e si ritrova improvvisamente in un mondo cyberpunk popolato da robot. Il gioco è disponibile dal 19 luglio 2022 e può essere giocato dagli abbonati PlayStation Plus Extra o Premium senza costi aggiuntivi.

Ma non solo i giocatori di PlayStation si stanno attualmente divertendo con l'avventura del gatto, ma anche gli utenti di PC. Solo pochi giorni dopo l'uscita c'è già una serie di mod interessanti per Stray. Un modder ha ora sostituito i miagolii del protagonista con le grida del gioco di Quantic Dream Heavy Rain.

Molte delle mod attualmente rilasciate per Stray si prendono cura dell'aspetto del gatto protagonista. Danno al randagio un nuovo colore, lo fanno sembrare Garfield o consentono di mettere una benda sull'occhio. Tuttavia, il modder "Gibrietas" ha fatto un ulteriore passo avanti e ha semplicemente sostituito il miagolio del gatto randagio con "Jason!", il grido di uno dei protagonisti di Heavy Rain.

Per chi non lo sapesse, Heavy Rain è una storia interattiva su un serial killer. Il gioco inizia con una scena in cui Ethan Mars sta cercando suo figlio Jason. Premendo il pulsante X sul controller, i giocatori possono fare in modo che Ethan chiami "Jason!" in varie occasioni. Queste urla sono diventate rapidamente un meme tra i giocatori. Ora, dodici anni dopo l'uscita di Heavy Rain, questa battuta apparentemente infinita su Internet sopravvive nel gioco felino.

Fonte: Polygon