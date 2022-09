Stray ancora più 'felinamente immersivo' grazie ad una mod VR

Niente rende un gioco fresco come guardarlo da una prospettiva diversa, soprattutto se questo gioco parla di...gatti! Ebbene sì, qualcuno ha modificato Stray in modo che si possa giocare attraverso un visore per realtà virtuale.

Forse non proprio adatto a chi soffre di chinetosi poiché come sappiamo, in Stray il nostro protagonista felino salta moltissime volte, ma il progetto è molto interessante, soprattutto perché la mod trasforma i giochi in Unreal Engine come titoli VR. Stray ne è solo un esempio, ma la mod gira anche su Back For Blood, Life Is Strange e Ghostrunner per citarne alcuni.

La mod in questione è la Universal Unreal Engine VR Injector Mod. È stata presentata per la prima volta da Flat2VR, una community di modder VR esperti. Secondo Flat2VR, la mod è ancora in fase di sviluppo ma mostra grandi promesse, come possiamo vedere dal video qui di seguito.

Flat2VR aveva anche creato mod VR per GTA e Red Dead Redemption, ma qualche mese fa Rockstar ha emesso una richiesta DMCA per la loro rimozione.