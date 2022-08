Stray spinge le raccolte fondi per aiutare veri randagi.

Il protagonista di Stray sta aiutando altri gatti nella vita reale. Annapurna ed alcuni streamerhanno ospitato molti eventi di beneficenza a sostegno di ricoveri per gatti randagi e altri tipi di servizi destinati a loro.

Annapurna ha aiutato il Nebraska Humane Society sin dal lancio del titolo lo scorso 19 luglio donando loro delle copie del gioco per essere vendute in una raccolta fondi per i “gattili”. In una settimana, sono stati raccolti 7000 dollari per la causa, inclusi 1035 dollari di donazione fatta da Annapurna stessa. Molti dei donatori non l’avevano mai fatto prima, inclusi alcuni fan internazionali del gioco.

Annapurna inoltre ha affittato un cat caffè ed una agenzia di adozione gatti chiamata Meow Parlour per ospitare un evento dove i visitatori potevano giocare al gioco circondati da gatti versi e comprare merchandise esclusivo del gioco, oltre ad aver donato altri 1.000 dollari all’istituto.

Anche i giocatori hanno fatto qualcosa per aiutare gli altri gatti randagi nel mondo. Una piattaforma chiamata Tiltfy, che aiuta gli streamer a donare i loro guadagni ad associazioni nonprofits, ha confidato che ben nove campagne nominano Stray e che un’altra organizzazione di streaming di beneficenza ne ha altre due.

Insomma, i videogame non sono solo un gioco, e Stray ha messo in moto una catena di bei gesti che in questi tempi non può che far del bene.

Fonte: Destructoid