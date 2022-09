Yakuza Like a Dragon su Nintendo Switch? Lo studio dice la sua

Se era già stato svelato durante una visita negli uffici di Ryu Ga Gotoku, il sequel di Yakuza 7: Like a Dragon è stato ufficializzato ieri dallo studio nel corso di un evento speciale. Si chiamerà Like a Dragon 8 e non arriverà prima del 2024 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series e Xbox One. Come possiamo vedere manca la console ibrida Nintendo Switch: ma arriverà mai la serie?

La risposta veloce è no e lo studio indica due motivi per cui la serie non arriverà su Switch: la prima è di carattere tecnico, dato che i giochi potrebbero non girare su Switch.

La seconda motivazione è legata più che altro al tipo di console e al suo pubblico: "Quando si tratta di Switch, è più un sistema per un pubblico più giovane. Comunque è così che è progettato in Giappone, per i bambini. Vogliamo davvero lanciare un titolo, dove combatteremo con il mondo intero, faremo attività di Yakuza, su Switch? Le persone saranno felici se lo facciamo? Pensiamo di no. Ecco perché non ci stiamo concentrando su una versione Switch".

Nella giornata di ieri lo studio dietro Yakuza ha annunciato altri due giochi: uno è lo spin-off su Kiryu chiamato Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, mentre l'altro è Like a Dragon: Ishin! che si è mostrato in un nuovissimo trailer.

Fonte: Eurogamer