La Corea del Sud vince la sua terza Overwatch World Cup

Il Sud Corea vince la sua terza Overwatch World Cup, dimostrando ancora una volta di essere la migliore nell'FPS arena targato Blizzard. Il paesere si è infatti aggiudicato la terza vittoria consecutiva alla Coppa del Mondo, cosa non da poco.

Come riporta Gamereactor, la squadra non ha perso una sola serie in ciascuna delle sue tre vittorie, e ha superato il Regno Unito per un 2-0 nelle semifinali, per poi battere la Cina per 4-0 in finale.

La squadra inglese è riuscita a pareggiare un paio di round contro i sudcoreani, piazzandosi quarta nella competizione dopo essere sconfitta 4-3 dal secondo classificato dello scorso anno, il Canada, il quale ha poi perso la semifinale con la Cina, arrivando quest'anno "solamente" terzo.

Avete seguito anche voi la Overwatch World Cup?