I giocatori di Dying Light 2 non sempre saranno consapevoli delle conseguenze delle loro scelte

Dying Light 2 sarà disponibile solo durante la primavera del prossimo anno ma sulla carta parliamo di un titolo carico di promesse, specialmente per quanto riguarda l'interazione con il mondo e le scelte morali.

Come riporta Gamingbolt, durante una recente intervista con il Producer Kornel Jaskula è emerso che il giocatore non sarà sempre cosciente circa le conseguenze delle scelte che andrà a compiere, questo sommato all'assenza dei salvataggi manuali regalerà un'esperienza davvero notevole:

"Vogliamo rendere le cose simili alla realtà, non saprete sempre le conseguenze che pagherete per le vostre azioni e dovrete viverle per conoscerle. Non ci saranno salvataggi manuali e non sarà possibile tornare indietro dopo aver preso una decisione (il gioco salverà in automatico dopo ogni scelta), tuttavia potrete iniziare una nuova partita compiendo scelte diverse o entrare nel mondo di un altro giocatore per vedere come si è evoluto il mondo a seguito delle sue decisioni."

Senza dubbio si tratta di una premessa molto interessante per gli amanti del gioco di ruolo, tuttavia bisognerà aspettare la primavera del 2020 per vedere se Techland riuscirà a mantenere queste promesse. Dying Light 2 sarà disponibile su PC, Xbox One e PS4.

Cosa ne pensate di queste dichiarazioni?