Dying Light 2 è pronto a farci vivere le gesta dei gladiatori con il DLC Bloody Ties

Mentre si avvicina il supporto al VRR su PlayStation 5, Dying Light 2 è pronto a espandersi col DLC Bloody Ties, in cui saremo chiamati a combattere nella brutale Carnage Hall, un teatro trasformato in un'arena per novelli gladiatori.

Non abbiamo molti dettagli a riguardo visto che sarà mostrato ampiamente al Gamescom Opening Night Live, con Techland che si è limitata a un piccolo teaser e a una frase che è tutto un programma:

"Quali pericoli ti aspettano? Come puoi batterli? Cosa otterrai in cambio? Una cosa è certa… sarà brutale!"

Questo nuovo contenuto conferma anche i recenti rumor che vedevano appunto Dying Light 2 farci vivere le gesta di guerrieri in qualcosa di simile a quanto visto ne Il Gladiatore, grazie al dataminer Bub in grado di scoprire una nuova area, dialoghi e persino lo storyboard delle cutscene.

Questo contenuto fa parte della grande strategia del team di sviluppo nel voler far prosperare il proprio titolo per almeno cinque anni, periodo in cui nel frattempo, dovremmo avere notizie anche del terzo capitolo.

Fonte: VGC