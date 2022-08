Dying Light 2: Bloody Ties ha una data di uscita e si mostra in un trailer

La prima espansione a pagamento per Dying Light 2 Stay Human di Techland, Bloody Ties, ha ricevuto il suo primo trailer alla Gamescom Opening Night Live.

Dopo essere stata rinviata da giugno a settembre, l'espansione ha subito un altro rinvio e il lancio è ora previsto per ottobre.

Dying Light 2: Bloody Ties si concentrerà su una nuova location, The Carnage Hall, che Techland descrive come "l'epicentro della morte, della ricchezza e dello splendore assoluto". Carnage Hall è un vecchio edificio che sembra essere stato riconvertito in una sorta di arena per gladiatori, in linea con quanto trapelato in precedenza sull'espansione. Aspettatevi nuovi personaggi, missioni, armi, sfide e altro ancora.

Dying Light 2 Stay Human è disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC, mentre la versione per Nintendo Switch arriverà in seguito.

Bloody Ties sarà lanciato il 13 ottobre.

Fonte: Gamingbolt.