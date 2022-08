Dying Light 2 Stay Human svela i primi dettagli sul nuovo capitolo 'A Huntress and a Hag'

Techland ha rivelato i primi dettagli sul secondo capitolo di Dying Light 2 Stay Human. Il nuovo capitolo, intitolato A Huntress and a Hag, avrà come protagonista un nuovo agente, Shen Xiu. In un nuovo video, lo studio ha spiegato nel dettaglio cosa si intende per "Capitoli".

Nel video, il game designer Karol Langrier e la senior brand manager Anna Kublica entrano nel dettaglio della filosofia dello studio che offre un supporto a lungo termine ai suoi giochi, citando i 7 anni di supporto e contenuti che ha ricevuto l'originale Dying Light. A Huntress and A Hag sarà il primo importante aggiornamento di contenuti dopo il lancio di Dying Light 2 Stay Human e lo studio spera che sia il primo di molti altri. Il team afferma di voler supportare il gioco per almeno cinque anni dopo l'uscita.

Il nuovo capitolo sarà lanciato nelle prossime settimane insieme alla patch 1.5 di Dying Light 2 Stay Human. Techland afferma che i capitoli sono una parte importante del supporto dei contenuti post-lancio di Dying Light 2.

Sebbene lo studio non abbia rivelato molti dettagli sul prossimo capitolo, ha fornito una descrizione del nuovo agente Shen Xiu, alias La cacciatrice. Xiu sarà un'abile segugio e un'esperta di tiro con l'arco e avrà una nuova serie di missioni per i giocatori.

Dying Light 2 Stay Human è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Fonte: Gamingbolt.