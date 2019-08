Marvel's Avengers: l'account Twitter del gioco avrebbe rivelato un nuovo cattivo

Nonostante l'uscita di Marvel's Avengers sia ancora lontana, Square Enix ha precedentemente annunciato due dei nemici che saranno presenti nel gioco, ovvero Abomination e Taskmaster, quest'ultimo avrà un ruolo di spicco nella storia.

Tuttavia, attraverso Twitter, l'account ufficiale di Marvel's Avengers avrebbe svelato un nuovo nemico: si tratterebbe della società A.I.M (Advanced Idea Mechanics), società che crede nella scienza e disdegna i supereroi.

Dato che non si tratta di un vero e proprio nemico in carne ed ossa, molti fan si sono chiesti chi potrebbe essere quindi il prossimo cattivo, ipotizzando Modok, uno dei cattivi più interessanti della Marvel.

In the five years since the events of A-Day, a new evil threat has emerged: Advanced Idea Mechanics (A.I.M.). They believe that science, not Super Heroes, will save the world. Reassemble Earth?s Mightiest Heroes to take on AIM in Marvel?s Avengers. #EmbraceYourPowers #Reassemble pic.twitter.com/kY8rNo3LDB