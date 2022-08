Embracer sarebbe in trattative con Marvel per siglare un accordo per nuovi giochi

Secondo un noto insider, dopo le recenti acquisizioni di Embracer Group, la società sarebbe in trattative con Marvel per siglare un nuovo accordo per realizzare nuovi giochi.

Marvel's Avengers è stata un'IP accompagnata da una nube di incertezza, sia per i giocatori che per il publisher. Il gioco ha causato a Square Enix, detentrice dell'IP originale, oltre 200 milioni di dollari di perdite insieme a Guardians of The Galaxy.

Tuttavia, secondo Miller, le proprietà Marvel sono qualcosa per cui Embracer continua a nutrire interesse e il live service non sarà influenzato dall'acquisizione, il che significa che i giocatori possono aspettarsi più contenuti e personaggi in futuro. Embracer sta anche cercando di stringere un accordo con Marvel che vada oltre questo gioco, il che significa che potrebbero essere in cantiere altri giochi Marvel, o collaborazioni con altre IP in mano alla società.

Miller chiarisce concretamente che Marvel's Avengers continuerà a vivere e che il supporto per il titolo è ancora in corso. Non è noto se ci siano altri piani per porre fine alla vita del titolo in questo momento. Per chiarire meglio quali problemi possano aver causato la vendita dell'IP insieme a molti altri studi, secondo Stephane D'Astous, fondatore di Eidos Montreal, non è stato certo il fallimento dell'IP, ma la gestione e le aspettative di Square Enix nei confronti dell'IP in questione.

I suspect Avengers will live and that will be announced when the Embracer/Marvel deal closes. Brass tacks: The Crystal Dynamics acquisition has now officially happened and I'm hearing work continues on Avengers relatively unabated. Things can change, but that's where we stand. — Miller (@mmmmmmmmiller) August 26, 2022

Se si considera la storia di Square Enix, non è insolito che quest'ultima abbandoni le IP sviluppate in occidente, ed è per questo che Marvel's Avengers potrebbe avere maggiori possibilità con un publisher che sappia come vendere e commercializzare questi giochi per il giusto "gruppo di persone". Questo non è l'unico gioco a cui Marvel sta lavorando al momento: Miller ha già riferito che è in fase di sviluppo un titolo open-world single-player di Black Panther, e non dimentichiamo il progetto di Marvel e Skydance Media che sarà diretto dalla pluripremiata scrittrice Amy Hennig (Uncharted).

Naturalmente, vi consigliamo di prendere con cautela le informazioni condivise da Miller, poiché al momento non è stato confermato nulla da Embracer.

Fonte: Dualshockers.