Black Panther, in sviluppo un nuovo gioco? Parla Jeff Grubb

Il San Diego Comic-Con ha portato a enormi reveal sul futuro del Marvel Cinematic Universe. Queste rivelazioni includevano l'ultimo trailer di Black Panther: Wakanda Forever, l'attesissimo sequel del film di supereroi del 2018 di Ryan Coogler.

Black Panther: Wakanda Forever potrebbe non essere l'unico progetto di Black Panther attualmente in lavorazione. Un insider del settore ha colto al volo l'opportunità di anticipare notizie riguardanti un videogioco legato proprio a questo personaggio.

La notizia arriva da Jeff Grubb, che usa le notizie del San Diego Comic-Con per creare hype attorno al suo prossimo podcast Giant Bomb Game Mess in arrivo oggi. Grubb ha pubblicato un tweet dicendo che "il trailer di Wakanda Forever è fantastico. Parleremo del gioco di Black Panther dal vivo domani". Per essere chiari, non ci sono attualmente grandi videogiochi noti di Black Panther in fase di sviluppo. Pertanto, si presume che Grubb stia parlando di rivelare un progetto precedentemente sconosciuto di cui ha appreso da una delle sue fonti.

Ad ogni modo per adesso si tratta semplicemente di rumor: per sapere a quale gioco si stia riferendo Grubb dovremo aspettare ancora poche ore.

Fonte: PSU