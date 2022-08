Marvel's Avengers sta per aggiungere il Soldato d'Inverno

Crystal Dynamics ha parlato del contenuto in arrivo prossimamente su Marvel's Avengers e oltre all'aggiornamento di settembre, sta già preparando qualcosa per i fan che arriverà nei prossimi mesi, sotto forma di un nuovo personaggio giocabile, ovvero Soldato d'Inverno, come era stato trapelato alcune settimane fa.

A settembre verrà rilasciata la versione 2.6 e i giocatori avranno nuove missioni, una nuova avventura con più narrativa e più ricompense di fine gioco, ma dopo settembre e questo prossimo grande aggiornamento, il team sta già preparando grandi novità.

Dopo la v2.6 di settembre, che avrà anche una nuova modalità e aggiustamenti al bilanciamento di alcuni eroi, Crystal Dynamics introdurrà il Soldato d'Inverno in Marvel's Avengers, ma non ha ancora confermato precisamente se Bucky Barnes arriverà nel 2022.

Da quel poco che è stato condiviso, Bucky Barnes è un eroe che combina bene l'azione corpo a corpo con le armi a distanza e sarà un altro modo per godersi il gameplay di Marvel's Avengers in un modo tutto suo.

Vi ricordiamo che Marvel's Avengers è disponibile su PC e console.

Fonte: PSU