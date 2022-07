Marvel's Avengers vedrà l'arrivo di She-Hulk? Trapela un dettaglio durante una diretta streaming Xbox

Durante una diretta streaming sul canale ufficiale Twitch di Xbox, l'ospite Techniq stava giocando con il nuovo lead designer di Marvel's Avengers Brian Waggoner, che ha assunto il ruolo a gennaio, per mostrare l'aggiunta di Jane Foster: The Mighty Thor nell'ultimo aggiornamento del gioco.

A un certo punto, Techniq apparentemente ha affermato di conoscere la persona che stava dando la voce a She-Hulk nel gioco, il che ha portato Waggoner a correre ai ripari. "Volete una curiosità su She-Hulk?" ha dichiarato Techniq. "Non so se posso dirlo... dirò solo questo". Poi ha riso, dicendo: "Non mi piace la faccia che sta facendo Brian, forse non dovrei dirlo".

Decidendo che in realtà andava bene dirlo, Techniq ha continuato: "La mia insegnante di recitazione dà la voce di She-Hulk. E non dirò il suo nome perché non so se era ancora di dominio pubblico. Era già stata annunciata?" ha chiesto in seguito lo streamer.

"No", ha risposto Waggoner visibilmente nervoso. "No. Non abbiamo mai annunciato She-Hulk. Abbiamo... non annunciamo cose... lo sai". "Oh", ha risposto infine Techniq. "Allora non importa. Non so se sia vero o no, ma si spera...si spera che la fonte abbia ragione".

Tentando di prendere le distanze dall'affermazione, Waggoner ha detto: “Stiamo lavorando al nostro prossimo eroe, non abbiamo ancora detto chi sarà. Ci sarà un momento per questo, in questo momento siamo concentrati sulla celebrazione del lavoro che il team ha fatto su Jane. Quando sarà il momento di parlare del prossimo eroe lo faremo".

Whoops! This happened on the official Xbox Twitch channel today. pic.twitter.com/yDPqb0kKW0 — Miller (@mmmmmmmmiller) July 5, 2022

She-Hulk sarà il personaggio principale della prossima serie Disney+, che sarà presentata in anteprima il 17 agosto, quindi la sua apparizione come prossimo personaggio DLC in Marvel's Avengers avrebbe senso. Tuttavia non ci resta che aspettare.

Fonte: Eurogamer