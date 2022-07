La Marvel rivela la collezione Infinity Stones!

La Marvel ha rivelato una collezione di "Gemme dell’infinito" composta da pietre preziose con un valore combinato di oltre $ 25 milioni-

Mostrata al Comic-Con di San Diego, la società di intrattenimento sta collaborando con East Continental Gems per mettere in vendita la collezione Infinity composta da sei gemme che nell'universo Marvel rappresentano il tempo, lo spazio, la realtà, il potere, l'anima, e pietre mentali dei fumetti e diversi film, tra cui Avengers: Infinity War e Endgame. Le sei pietre arrivano a 150 carati combinati.

La valutazione di 25 milioni di dollari rende questa collezione uno dei pezzi più preziosi di accessori per fumetti al mondo e le pietre ovviamente detengono comunque il loro valore come preziosi. Saranno alloggiati in un Guanto dell’Infinito appositamente progettato dalla società Gentle Giant.

Per quanto riguarda le loro classificazioni della vita reale, la pietra del tempo è uno smeraldo colombiano, la pietra spaziale è uno zaffiro del Madagascar, la pietra della realtà è un rubino naturale a forma di ovale dal Mozambico, la pietra del potere è una naturale a forma di ovale, la pietra dell’anima è una spessartita a forma di cuscino e la pietra mentale è un diamante giallo taglio brillante.

Sicuramente per pochi, ma l’idea è affascinete ed è anche una forma di investimento per chi può permettersela.

Fonte: IGN