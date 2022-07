Marvel's Avengers, per un rumor il prossimo eroe sarà Winter Soldier

Jane Foster, alias The Mighty Thor, è stata recentemente aggiunta al roster di Marvel's Avengers. L'aggiunta di Foster è stata per lo più ben accolta dai fan della Marvel ma in tanti si chiedono già quali saranno i prossimi eroi.

Ebbene, secondo una fuga di notizie, Bucky Barnes, alias The Winter Soldier, sarà il prossimo personaggio del gioco. Anche se è difficile dire se Bucky Barnes sia una persona cattiva a causa del lavaggio del cervello che ha ricevutop, il personaggio ha fatto alcune cose atroci sia nei film che nei fumetti.

Qualche giorno fa attraverso una diretta streaming, un content creator aveva stuzzicato i fan affermando che She-Hulk sarebbe entrata a far parte del roster di gioco. In quel frangente la diretta era tenuta assieme ad uno sviluppatore di Crystal Dynamics che ha commentato visibilmente a disagio la notizia. “Stiamo lavorando al nostro prossimo eroe, non abbiamo ancora detto chi sarà. Ci sarà un momento per questo, in questo momento siamo concentrati sulla celebrazione del lavoro che il team ha fatto su Jane. Quando sarà il momento di parlare del prossimo eroe lo faremo" ha dichiarato lo sviluppatore.

Bucky Barnes is the next playable character coming to Marvel's Avengers. pic.twitter.com/p9RazbsGpK — Miller (@mmmmmmmmiller) July 12, 2022

Ad ogni modo per adesso si tratta di un semplice rumor: non ci resta che attendere notizie ufficiali dal team di sviluppo.

Fonte: PSU