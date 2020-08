Marvel's Avengers e il suo Spider-Man? Una "ciliegina sulla torta" con un personale arco narrativo

Marvel's Avengers non è ancora uscito, ma ha già sollevato le sue prime polemiche: qualche giorno fa, gli sviluppatori di Crystal Dynamics hanno annunciato che l'imminente GaaS dedicato ai supereroi Marvel avrebbe avuto Spider-Man come personaggio aggiuntivo post-lancio, ma solo nelle versioni PS4, grazie all'influenza di Sony.

La notizia, ovviamente, non è stata accolta positivamente dai giocatori PC e Xbox One, i quali si ritroveranno con un contenuto extra in meno, rispetto all'edizione PS4. Purtroppo, la decisione non rientrava nei poteri di sviluppatori o publisher.

In ogni caso, Crystal Dynamics si sente orgogliosa del lavoro svolto con il personaggio e vuole che i giocatori vedano Spider-Man come una sorta di ciliegina sulla torta che è Marvel's Avengers. In una recente intervista con WCCFTech, il creative director Shaun Escayg e il combat director Vince Napoli, hanno parlato ulteriormente della presenza dell'arrampicamuri, svelando inoltre che la sua presenza sarà accompagnata da un piccolo arco narrativo giocabile.

Qui di seguito, vi riportiamo lo spezzone dell'intervista:

Wccftech: Molti di quei fan arrabbiati hanno anche sottolineato che non sareste in grado di includere in modo significativo Spider-Man nella storia, poiché non può apparire affatto su PC, Xbox o Stadia. Potreste commentare?

Shaun Escayg: Senza ovviamente fornire spoiler, la finestra in cui vedrete la nostra versione di Spider-Man si adatterà alla nostra storia. Di nuovo, devo ovviamente girarci intorno perché non posso parlarne. Ma sappiate solo che questo è il nostro Spider-Man, sarà nella nostra storia e si adatterà a quel mondo, in quel divario che è successo durante l'A-Day e dopo.

Vince Napoli: Spider-Man si aggiungerà all'arco e alla progressione della storia principale. Non ci saranno scambi o altro in quella linea. Abbiamo i nostri piani, i nostri eroi, le storie, le sfide e l'escalation del gameplay che abbiamo pianificato. Tutto sta procedendo come previsto. E poi, oltre a tutte quelle cose, abbiamo anche Spider-Man. Non è possibile scambiare o modificare nulla per adattarlo. Deve adattarsi all'enorme piano e a tutte quelle cose che abbiamo già stabilito. È come se la Sony avesse detto "Ehi, puoi aggiungere questo, come una sorta di ciliegina sulla torta?" Ma non lo influenza o lo cambia in alcun modo. Quel piano sta ancora procedendo come originariamente pianificato e concepito.

Wccftech: Possiamo quindi assumere che avrà un mini arco narrativo personale dentro Marvel's Avengers?

Shaun Escayg: Assolutamente, si.

In breve, gli sviluppatori hanno confermato che l'aggiunta improvvisa di Spider-Man non andrà a modificare quelli che erano i piani originali di Marvel's Avengers, ma saranno solo un extra molto interessante per i possessori di PS4.

Cosa ne pensate?

Ricordiamo che Marvel's Avengers uscirà su PS4, Xbox One, PC e Google Stadia il prossimo 4 settembre, mentre arriverà più avanti nel corso dell'anno su PS5 e Xbox Series X.

Fonte: WCCFTech