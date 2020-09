Returnal, la particolare esclusiva PS5, uscirà nel 2021 secondo il curriculum di uno sviluppatore

Durante l'ultimo showcase PlayStation 5, Sony e tutti i suoi partner hanno presentato una carrellata di titoli in arrivo sulla console next-gen, seppur non specificando, per molti di loro, il periodo d'uscita.

Tutt'ora ignoriamo le date di lancio di molti di essi, ma oggi potremmo esser venuti a conoscenza di un piccolo dettaglio degno di nota. Returnal, il particolare rogue-like esclusivo per PS5, dovrebbe uscire nel corso del 2021.

In Returnal, assumeremo il comando di una donna, sopravvissuta ad un disastro spaziale. Il pianeta in cui si ritroverà sperduta è un mondo incredibilmente ostile e pieno di creature infide e pericolose. Come se non bastasse, la donna si ritroverà intrappolata in un loop temporale e sarà costretta a rivivere il momento del suo schianto dopo ogni morte; il pianeta stesso cambierà ad ogni "reset" rendendo la sopravvivenza molto più difficile.

Fino ad oggi il titolo non aveva una data o un periodo d'uscita, quindi non sapevamo se sarebbe stato un titolo di lancio PS5, oppure qualcosa nelle prime fasi di sviluppo e atteso non prima di uno o due anni.

Grazie ad un piccolo dettaglio scoperto nel curriculum Linkedin della sviluppatrice Laura Gilbert, ora sappiamo che Returnal dovrebbe uscire nel corso del prossimo anno, restando comunque uno dei primi titoli per la next-gen Sony.

Returnal for PlayStation 5 is coming in 2021. pic.twitter.com/1v70BZMu2R — Timur222 (@bogorad222) September 5, 2020

Speriamo che, con l'avvicinarsi del periodo d'uscita di PS5, Sony possa svelare qualche dettaglio extra sui suoi titoli next-gen, soprattutto le date di pubblicazione.

