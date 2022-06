Returnal e oltre: il supporto di Sony aiuterà Housemarque ad 'andare ancora più lontano' con il prossimo gioco

Dopo l'uscita di Returnal, Housemarque ha dichiarato che sperava di poter creare "tipi di esperienze più grandi", in modo da non essere più conosciuto come lo studio di Resogun, e sembra che Sony li stia aiutando a farlo.

In una nuova intervista, lo sviluppatore ha rivelato che l'acquisizione di Housemarque da parte di Sony ha dato loro una spinta "per andare ancora più forte" con il loro prossimo gioco.

Housemarque ha già dichiarato che il suo prossimo gioco sarà una nuova IP, poiché per il momento si sta allontanando dal franchise di Returnal. Il Senior Narrative Designer Eevi Korhonen ha spiegato a VGC come Returnal abbia creato un'idea di come sarebbe diventata la narrazione di Housemarque, ma ora stanno cercando di esplorare oltre.

Grazie a "tutto il sostegno finanziario e la stabilità" di Sony, lo sviluppatore ha ora una spinta "per andare ancora più lontano" con questa narrativa. Sony è stata anche estremamente accomodante durante la creazione di Returnal. Korhonen ha spiegato che Housemarque non ha mai "affrontato troppe pressioni" da parte di Sony durante lo sviluppo del gioco, nonostante fosse il primo tentativo dello studio di realizzare un gioco AAA.

Sebbene il prossimo gioco sia basato su una IP completamente nuova, questo non significa che il team si stia lasciando completamente alle spalle Returnal. Korhonen ha già spiegato come alcune "idee e sistemi narrativi" di Returnal siano stati lasciati da parte, poiché il team ha lottato per inserire tutte le sue idee nel gioco. Ora è "entusiasta di raccogliere questi pezzi e vedere come si adatteranno alla storia della nostra nuova IP". E una volta terminato questo gioco, Returnal 2 potrebbe essere un'opzione per il futuro.

Fonte: PlayStation LifeStyle.