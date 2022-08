Returnal è stato un successo e un trailer ci ricorda i premi vinti dall'esclusiva PS5

Returnal è stato un titolo molto apprezzato da giocatori e critica, e recentemente si è parlato anche di un possibile secondo capitolo. Alcune indiscrezioni hanno suggerito che Returnal 2 è ancora possibile ma non prima del prossimo gioco di Housemarque.

E mentre attendiamo novità su un possibile sequel, ecco arrivare un nuovo trailer per il titolo che ci ricorda i numerosi premi vinti dall'esclusiva PS5.

Il canale YouTube di PlayStation ha da poco pubblicato il video "Awards Trailer" con una descrizione che recita: "rompete il cerchio del caos su un pianeta alieno in continua evoluzione in questo pluripremiato sparatutto roguelike di Housemarque. Returnal è disponibile per PS5".

Nella nostra recensione di Returnal a cura Alessandro Baravalle leggiamo: "Returnal è la grande prova di maturità di Housemarque, una software house che ha definitivamente fatto il salto di categoria e che lo ha fatto con un concept che ha poco o nulla da spartire con i blockbuster di oggi. "Non è un gioco per tutti" è una frase fin troppo vuota e abusata ma in questo caso ci tocca usarla almeno una volta, concedetecelo".

Returnal è diponibile per PS5.

