God of War incontra Marvel's Avengers: la voce di Kratos, Christopher Judge, sarà Black Panther

Christopher Judge, il doppiatore di Kratos di God of War, presterà la sua voce a King T'Challa/Black Panther in Marvel's Avengers quando l'espansione War for Wakanda sarà disponibile.

Come riportato da EW, Judge ha condiviso le sue riserve sull'assunzione del ruolo, soprattutto dopo la morte di Chadwick Boseman, la star che ha interpretato Black Panther nel Marvel Cinematic Universe.

"Ho rifiutato subito", ha detto Judge. "Ci sono molti Black Panther, ma davvero non credevo che qualcuno avrebbe mai dovuto fare di nuovo T'Challa [dopo Boseman]. I colloqui veri e propri sono proseguiti e, in pratica, ho finito per farlo perché mia madre e i miei figli hanno detto che se non l'avessi fatto mi avrebbero 'rinnegato'".

"Ad essere onesto, avevo paura di essere paragonato a ciò che Chadwick aveva fatto così meravigliosamente", ha continuato Judge. "L'unica cosa che potevo fare era di non tentare nemmeno una corrispondenza vocale, per lasciare che la mia esibizione reggesse da sola. Ci ho messo tutto questo e spero che alla gente piaccia".

Judge ha lavorato con Beth McGuire, dialect coach nel film Black Panther del MCU, e lo ha aiutato a trovare il giusto accento per questo ruolo, con una voce più acuta di quella a cui è abituato Judge.

Secondo EW, l'espansione War for Wakanda "dura più di 25 ore". Ciò la renderebbe lunga più del doppio rispetto alla storia principale di Marvel's Avengers, che dura in media 11,5 ore.

La storia presenterà nuovi avversari che includono due villain centrali, un "robusto cast di Wakandans" come Dora Milaje e lo stregone Zawavari, luoghi come il laboratorio di Shuri e la Wakandan War room, nuove missioni per la Drop Zone e altro ancora.

Per quanto riguarda la trama, sembra The Rise of Black Panther di Narcisse abbia avuto un'enorme influenza sulla storia, che si concentrerà sulla famiglia di T'Challa.

L'espansione War for Wakanda di Marvel's Avengers arriverà nell'agosto 2021 e fa parte della Roadmap dei contenuti del 2021 del gioco.

Black Panther arriverà anche prima che Spider-Man si faccia strada in Marvel's Avengers su PlayStation.

Fonte: IGN.