Genshin Impact 2.0 è disponibile con la regione di Inazuma e altre novità

Genshin Impact ha ricevuto un nuovo aggiornamento che porta il popolare titolo alla versione 2.0.

L'update è ricco di novità e troverete la prima parte della regione di Inazuma oltre a un nuovo personaggio giocabile, Kamisato Ayaka.

L'update è disponibile da ora su PlayStation, PC e dispositivi mobile. Pesa circa 6,5 GB su PC e PS4/PS5, e quasi 2 GB su mobile.

Dopo aver scaricato e installato l'aggiornamento, i giocatori avranno subito a disposizione 600 Primogems e potranno prendere parte alla nuova avventura.

La regione di Inazuma è a sud est di Liyue ma dovrete completare la missione "Set Sails" per raggiungerla e, quindi, raggiungere il rank avventura 30.

Il nuovo update introduce 3 delle 6 isole della nuova regione. Le ultime 3 saranno lanciate nei prossimi mesi.

Hello, Travelers!



Version 2.0 "The Immovable God and the Eternal Euthymia" is now online!

To support Travelers in their new adventures in Teyvat, the Version 2.0 Strategy Guides Contest has begun!



For More Details:https://t.co/2dF9KB6vIs#GenshinImpact pic.twitter.com/NCYExZ8nh7 — Genshin Impact (@GenshinImpact) July 21, 2021

Con l'aggiornamento, i giocatori possono aspettarsi anche nuovi eventi a tempo. Thunder Sojourn sarà disponibile il 22 luglio, con i giocatori che dovranno usare il nuovo potere Electro ottenuto a Inazuma per portare a termine varie sfide.

Questo evento si concluderà l'8 agosto 2021.

