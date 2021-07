Apex Legends: Ribalta tra Seer e tutte le novità in un nuovo gameplay trailer

Il 3 agosto, Apex Legends: Ribalta arriverà con una Leggenda rivoluzionaria, una nuova arma che si ispira alla tradizione, arene classificate e altro ancora; ciò costringerà i campioni a prestare attenzione o a pagare le conseguenze nei giochi più pericolosi di sempre. Per ingannare l'attesa, Respawn Entertainment ha rilasciato il gameplay trailer, che mostra tutta l'azione in arrivo nel gioco.

Ecco alcune novità che i fan troveranno in Apex Legends: Ribalta, quando la stagione verrà lanciata la prossima settimana:

La nuova Leggenda Seer: è un misterioso emarginato che offre un nuovo modo di vedere i nemici. Le abilità di Seer, mentre usa sensori e droni per cacciare con una precisione chirurgica, sono uno spettacolo per gli occhi.

Nuova arma Rampage LMG: 'Anima la festa' con l'ultima invenzione di Rampart, la Rampage LMG, dal colpo potente e che attraverso la carica con granate termite può essere potenziata ottenendo una velocità di fuoco ancora maggiore.

Aggiornamento mappa Confini del Mondo: Hammond continua a distruggere Confini del Mondo con una rinascita e una revisione della mappa in serbo per Ribalta, che include modifiche ad alcuni dei punto d'interesse più popolari della mappa.

Arene classificate: Apex Legends continua a investire nelle arene, introducendo le Arene Classificate, che consentiranno ai giocatori di mettersi alla prova come Apex Predators in modalità Arena o Battle Royale per la prima volta in assoluto, o di dimostrare di essere il campione definitivo conquistandole entrambe.

Apex Legends è uno sparatutto gratuito in cui personaggi leggendari si sfidano per fama, gloria e ricchezza ai margini della Frontiera. Giocabile gratuitamente su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Origin e Steam. La Stagione 10 di Apex Legends è in uscita il 3 agosto.

Apex Legends: Ribalta include anche un nuovo Pass Battaglia che offre nuove skin e ricompense limitate che le Leggende possono sbloccare completando le sfide e salendo di livello: per ulteriori notizie su Apex Legends vi invitiamo a visitare www.playapex.com per gli ultimi aggiornamenti.