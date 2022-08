Apex Legends raggiunge quota 510.286 giocatori contemporanei dopo il lancio della stagione 14

La nuova stagione di Apex Legends è stata lanciata di recente per tutte le piattaforme ed è stata un vero successo.

Secondo le classifiche di Steam, il titolo battle royale free-to-play ha registrato un picco di giocatori contemporanei nelle ultime 24 ore pari a 510.286 utenti sulla piattaforma di Valve.

La Stagione 14: Hunted aggiunge una nuova Leggenda giocabile, Vantage, abile nel cecchinaggio. Oltre a essere in grado di misurare la distanza dei proiettili, può anche usare il suo piccolo compagno pipistrello e il jetpack. La sua Ultimate "Sniper's Mark" permette di estrarre un fucile personalizzato e di marcare i nemici, consentendo all'intera squadra di infliggere danni extra. Inoltre, non ha bisogno di essere caricato perché i proiettili si rigenerano nel tempo.

Altre aggiunte includono Reforged King’s Canyon, che rinnova numerosi punti di interesse introducendone di nuovi e risolvendo vari problemi. C'è anche un nuovo Battle Pass con skin leggendarie per Wraith e Caustic e set epici per Horizon, Vantage e Bangalore. Sono state introdotte anche modifiche al crafting, al loot e alle Leggende come Valkyrie (con alcuni nerf significativi).

Fonte: Gamingbolt.