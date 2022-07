Respawn cerca sviluppatori per un FPS single player ambientato nell'universo di Apex Legends

Respawn ha in fase di sviluppo un nuovo FPS single player ambientato nell'universo di Apex Legends.

Conosciuto solo come "Apex Universe FPS Incubation Title", il gioco è chiaramente nelle fasi iniziali, ma il team sta già cercando di coinvolgere una serie di nuovi sviluppatori in quello che sembra essere una "nuovissima avventura single-player di Respawn".

Come ha notato per la prima volta Dexerto, il team sta assumendo personale per numerosi progetti, tra cui Apex Legends, il suo equivalente per dispositivi mobile, l'imminente FPS di Star Wars e Star Wars: Jedi Survivor, il sequel di Fallen Order recentemente annunciato. Ma nell'elenco è incluso anche questo Apex Universe FPS Incubation Title.

"Questo nuovo titolo per giocatore singolo è il parco giochi dei sogni di uno sviluppatore, con la libertà di innovare resa possibile dall'universo unico in cui si trova", si legge in un annuncio di lavoro. "I nostri giochi multipiattaforma, acclamati dalla critica, hanno sempre stabilito che "il divertimento viene prima di tutto", che le grandi idee possono venire da chiunque, il che permette alla creatività di brillare e agli individui di plasmare il gioco in modi significativi".

L'aspetto particolarmente interessante è che Respawn parla specificamente dell'universo di Apex Legend e non di quello di Titanfall. Si tratta di un gioco che si concentrerà solo sui luoghi, le leggende e la storia di Apex Legends? O potrebbe essere Titanfall 3 travestito da qualcos'altro per depistarci? Non resta che attendere novità da Respawn.

Fonte: Eurogamer.net.