Apex Legends: Respawn lavora ad un titolo single player?

Respawn sarebbe al lavoro su di un gioco single player ambientato nel mondo di gioco di Apex Legends. La news arriva direttamente dal sito dell’azienda tramite unannuncio di lavoro dove viene richiesto un Senior Engine/Systems Engineer. In accordo con quanto richiesto nell’annuncio la posizione richiede di lavorare sul design, costruire e manutenere la tecnologia che aiuta il team a creare gameplay coinvolgenti ed esperienze fantastiche.

Nella descrizione si cita chiaramente che il ruolo è legato ad “Un titolo in incubazione sul mondo di Apex” ma ovviamente non riporta altri dettagli.

Già a luglio dell’anno scorso Respawn aveva cercato altri sviluppatori che partecipassero alla creazione di una nuova avventura single player. Data l’importanza che ha Apex Legends per l’azienda, non ci si stupisce di come voglia sfruttare a fondo la popolarità del titolo.

