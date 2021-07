Babylon's Fall di PlatinumGames ha finalmente una data per la closed beta

La prima fase del closed beta test di Babylon's Fall si terrà il 29 luglio in Giappone, il 5 agosto in Nord America e il 12 agosto in Europa, hanno annunciato il publisher Square Enix e lo sviluppatore PlatinumGames.

Come precedentemente annunciato, la fase uno si terrà su PC tramite Steam. La fase due, che non ha ancora una data, aggiungerà PlayStation 4 e la fase tre aggiungerà PlayStation 5.

La fase uno si concentrerà sugli aspetti fondamentali del gioco online, incluso il download e l'installazione del client della versione Steam, sulla registrazione e autenticazione dell'account e sui test operativi del server e sulla rete. Poiché questa fase si focalizzerà sugli aspetti tecnici, i test che coinvolgono elementi di gioco saranno ridotti al minimo.

Gli utenti europei potranno giocare dal 12 agosto alle ore 19:00, fino alle 23:00 dello stesso giorno.

Babylon's Fall è in sviluppo per PlayStation 5, PlayStation 4 e PC (Steam). Una data di uscita deve ancora essere annunciata.

Fonte: Gematsu.