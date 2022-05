Babylon's Fall in caduta libera è arrivato ad avere un solo giocatore attivo e ora il fan si è svelato

Poco tempo fa, Babylon's Fall ha tagliato un traguardo a dir poco negativo, dato che è arrivato a contare un solo giocatore attivo.

Il 4 maggio all’una di notte era rimasta una sola persona in tutto il mondo a giocare al titolo di Square Enix su Steam. In media, negli ultimi 30 giorni, ci sono stati appena 64 giocatori connessi.

Ebbene, ora abbiamo scoperto chi è l'unico giocatore rimasto attivo. Si tratta del giornalista videoludico Dashiel Wood.

L'utente, riprendendo la notizia di VGC, ha pubblicato un tweet in cui svela di essere lui l'unico fan rimasto attivo il 4 maggio.

In seguito ha scherzato su questo "record", pubblicando un altro divertente tweet con Splinter Cell che spiega l'esperienza del fan con il gioco.

Not a joke this is literally me https://t.co/bSB3dfCId7