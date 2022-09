Babylon's Fall è già caduto eppure non c'è limite al peggio: i negozi pur di liberarsene lo regalano

Babylon's Fall verrà ricordato come uno dei più grandi fallimenti della storia videoludica, con problemi di sviluppo, problemi al day one, problemi nel trovare giocatori attivi e problemi nel cercare di salvarlo. Le battute sul titolo si sono sprecate e fa male pensare che tutto questo sia capitato a uno dei team più talentuosi del settore.

Platinum Games ha infatti interrotto i lavori e chiuso i server, ma restano ancora copie del gioco sparse per il globo, ormai sacre reliquie di uno sviluppo terrificante. Babylon's Fall non è infatti più acquistabile attraverso i vari store digitali ma le copie retail sono ancora disponibili da GameStop ad esempio.

Diversi utenti hanno avuto modo di segnalare su Twitter come alcuni specifici negozi stiano regalando una o più copie dove disponibili, visto che normalmente quelle invedute vengono rispedite al mittente. Non avviene in tutti i negozi del franchise e non in tutti i negozi del settore gaming, ma potete provare anche voi.

In Italia non si sa effettivamente come viene gestito il tutto, ma se siete fortunati potreste accaparrarvi un incredibile copia di Babylon's Fall che non potrete mai giocare.

Fonte: VGC